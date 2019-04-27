Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов - о матче с "Динамо" (0:0) в 26-м туре чемпионата России.

- Доволен ли я результатом? Сложно сказать. Наверное, доволен, но всегда хочется большего. Гол был на тоненького. Мне казалось, что не было (офсайда). Но дело не в этом, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы как хотели играть, так и играли, Но к завершающей фазе подходили чуть не подготовленным, старались делать завершающий удар, когда нужно было отдавать передачу. Хотелось бы все-таки три очка. Поздние замены? По игре все выглядели достаточно хорошо, самоотдача хорошая, но завершение было неважным.

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