Рашид Рахимов: "На "Ахмате" сказывается отсутствие игроков"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что реализация моментов - это главная проблема команды.

– После зимнего перерыва "Ахмат" в двух матчах не забил с игры. В чем, на ваш взгляд, проблема?

– Моментов было недостаточно. В обеих встречах (с "Рубином" и "Уралом". – Прим. "СЭ") они были, но когда не забиваешь, всегда тяжелее играть. Это наша болезнь и она, к сожалению, сохраняется. На наших результатах сказывается отсутствие игроков, которые выбыли из строя. Но надеюсь, что "Ахмат" с каждым матчем будет чувствовать себя более уверенно.

В таблице сейчас очень плотная группа команд, из-за этого в каждом туре ситуация в таблице может меняться, – сказал специалист в эфире телеканала "Матч-Премьер".