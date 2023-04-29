Рапопорт: «Малкому надо крепко думать, если ему поступит предложение от ПСЖ»

Бывший главный тренер «Зенита Борис Рапопорт ответил на вопрос, стоит ли форварду петербуржцев Малкому уезжать в зарубежный чемпионат.

«Самое интересное, что сейчас «Зенит» таков, что мог бы с Малкомом удачно выступить в Лиге чемпионов. Если клубу удастся сохранить бразильца, это будет большой удачей. Все зависит от того, сколько продлится изоляция наших клубов на международной арене. «Зенит», если Малком уйдет, не перестанет побеждать в России. А вот Малкому надо крепко думать, если ему поступит предложение от ПСЖ. Мне кажется, деньги для него не главное. Он жизнерадостный парень. В новом клубе придется все доказывать заново, выходить на лидирующие роли. Он уже побывал в «Барселоне», и понимает, как это непросто. А тут все получается. Он раскрашивает своей игрой и «Зенит», и весь наш чемпионат», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

В матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (5:1) 26-летний Малком оформил покер. Всего в текущем сезоне РПЛ на счету форварда 22 гола в 25 играх.