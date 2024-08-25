Рапопорт отметил, что главный тренер «Спартака» Станкович хорошо выстроил команду

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о матче сине-бело-голубых и «Спартака» в 6-м туре РПЛ (0:0).

«Я говорил перед игрой, что будет победа «Зенита» с минимальным счетом или даже ничья. Так и вышло. Но я, честно говоря, не предполагал такого уровня «Спартака». Все с большим уважением отношусь к Деяну Станковичу, тренеру красно-белых. Он выстроил команду очень хорошо. «Зенит» играл кусками. Иногда «прижимал» соперника, создавал моменты. А после удаления Эраковича, в концовке матча, «Спартак», конечно, имел преимущество», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Специалист считает, что петербуржцев в этой встрече выручил вратарь Евгений Латышонок.

«Думаю, «Зенит» не может сетовать на судьбу по поводу результата. «Спартак», учитывая, что играл в Питере, тоже не должен огорчаться. Вообще, игра была интересной. «Зенит» выглядел достойно. Но матч показал, что с этим «Спартаком» надо играть внимательно», — добавил он.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 11 очками располагается на пятой позиции в чемпионате страны.