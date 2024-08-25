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Сегодня, 23:16

Рапопорт отметил, что главный тренер «Спартака» Станкович хорошо выстроил команду

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о матче сине-бело-голубых и «Спартака» в 6-м туре РПЛ (0:0).

«Я говорил перед игрой, что будет победа «Зенита» с минимальным счетом или даже ничья. Так и вышло. Но я, честно говоря, не предполагал такого уровня «Спартака». Все с большим уважением отношусь к Деяну Станковичу, тренеру красно-белых. Он выстроил команду очень хорошо. «Зенит» играл кусками. Иногда «прижимал» соперника, создавал моменты. А после удаления Эраковича, в концовке матча, «Спартак», конечно, имел преимущество», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Специалист считает, что петербуржцев в этой встрече выручил вратарь Евгений Латышонок.

«Думаю, «Зенит» не может сетовать на судьбу по поводу результата. «Спартак», учитывая, что играл в Питере, тоже не должен огорчаться. Вообще, игра была интересной. «Зенит» выглядел достойно. Но матч показал, что с этим «Спартаком» надо играть внимательно», — добавил он.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 11 очками располагается на пятой позиции в чемпионате страны.

Источник: РБ Спорт
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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