Рапопорт отметил, что главный тренер «Спартака» Станкович хорошо выстроил команду
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о матче сине-бело-голубых и «Спартака» в 6-м туре РПЛ (0:0).
«Я говорил перед игрой, что будет победа «Зенита» с минимальным счетом или даже ничья. Так и вышло. Но я, честно говоря, не предполагал такого уровня «Спартака». Все с большим уважением отношусь к Деяну Станковичу, тренеру красно-белых. Он выстроил команду очень хорошо. «Зенит» играл кусками. Иногда «прижимал» соперника, создавал моменты. А после удаления Эраковича, в концовке матча, «Спартак», конечно, имел преимущество», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».
Специалист считает, что петербуржцев в этой встрече выручил вратарь Евгений Латышонок.
«Думаю, «Зенит» не может сетовать на судьбу по поводу результата. «Спартак», учитывая, что играл в Питере, тоже не должен огорчаться. Вообще, игра была интересной. «Зенит» выглядел достойно. Но матч показал, что с этим «Спартаком» надо играть внимательно», — добавил он.
После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 11 очками располагается на пятой позиции в чемпионате страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|0 : 1
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|3 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1