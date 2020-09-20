Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

— Красно-белым всегда непросто играть с «Рубином». Сегодня смогли победить, ребята молодцы, — заявил Самедов «СЭ». — Забили гол в начале, это важно. Теперь «Спартак» по очкам сравнялся с «Зенитом», делят первое место.

Старт «Спартака» в чемпионате не удивил. Сейчас есть пять-шесть команд наверху. Но рано оценивать, нужно подождать хотя бы игр 15, тогда уже таблица даст примерное понимание. (Сергей Федоров)