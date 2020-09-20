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«Рано оценивать старт «Спартака», нужно подождать хотя бы игр 15». Самедов — о победе над «Рубином»

18:38
Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

— Красно-белым всегда непросто играть с «Рубином». Сегодня смогли победить, ребята молодцы, — заявил Самедов «СЭ». — Забили гол в начале, это важно. Теперь «Спартак» по очкам сравнялся с «Зенитом», делят первое место.

Старт «Спартака» в чемпионате не удивил. Сейчас есть пять-шесть команд наверху. Но рано оценивать, нужно подождать хотя бы игр 15, тогда уже таблица даст примерное понимание. (Сергей Федоров)

Рубин — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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