Рамзан Кадыров: "Грозненский футбольный клуб отныне называется "Ахмат"

Почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров отметил, что клуб с этого момента будет носить название "Ахмат". По его словам, это решение основано на обращениях многих тысяч болельщиков.
"Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что грозненский футбольный клуб отныне называется "Ахмат". Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет клуб именовался "Тереком", до этого носил имена "Динамо" и "Нефтяник". За 70 лет были взлёты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлёта. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России. В сезоне-2016/17 команда занимает пятое место. Очень достойный результат!
Ко мне неоднократно обращался совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании клуба. Мнение болельщиков для нас бесценно! Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени "Ахмат" возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи – человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ В СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ!
Долг каждого из нас – создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем всё, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени "Ахмат"! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный клуб "Ахмат", а таковых миллионы!" – написал Кадыров в Инстаграме.
Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что Грозненский футбольный Клуб отныне называется "Ахмат". Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, Совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет Клуб именовался "Тереком", до этого носил имена "Динамо" и "Нефтяник". За 70 лет были взлёты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлёта. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный Клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, Клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России. В сезоне 2016-17 г.г. команда занимает пятое место. Очень достойный результат! Ко мне неоднократно обращался Совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании Клуба. Мнение болельщиков - для нас бесценно! Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени "Ахмат" возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи - человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ! Долг каждого из нас - создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем всё, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени "Ахмат"! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный Клуб "Ахмат", а таковых миллионы! #Ахмат #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол
Vorlod
Очередной "Сталинец" . А за заголовок в газете "армейцы разгромили "Ахмата" будут давать 10 лет без права переписки.
21:30 7 июня
GoaLapagos
УХАХАХАХАХА ВОТ ЭТО Я ПОРЖАЛ
20:12 7 июня
Meddle
= Даль = Предлагаю "Спартак" переименовать в "Леонид". Ведь несколько сотен миллионов фанатов, именно при Л.А.Федуне увидели первый титул любимой команды! 07:37 ======= Слишком вычурно, имхо. Лучше просто ФК Арнольдыч. Просто и со вкусом.
14:56 7 июня
ЦСКА71
по моему мнению очень неосторожное решение, а как быть если Терек ставший Ахматом начнёт уверенно проигрывать, не сочтут ли это в республике как позор для такого имени? ну так-то на самом деле им там виднее как свой клуб называть, хотя может стоило в таком случае сделать это название для начала для футбольной академии, организовав при ней профессиональный ФК и выведя его наверх, было б два клуба Ахмат и Терек
14:00 7 июня
Почти
это не позор. это не красиво.
13:33 7 июня
Spinor
Зря, Терек - уникальное название. Впрочем хозяин -барин.
13:27 7 июня
Adios Amigos R...
Нормуль. Ничего не имею против. Как говорится, чем бы дитя не тешилось...
13:23 7 июня
Luchezarny
В лидерах всегда будут 3 клуба - Геня, Федя и Бабай! Вполне русские имена
12:44 7 июня
U-387
Так, глядишь через пару лет нас будет ожидать главное дерби страны "Арнольд" - "Леннор"...
12:37 7 июня
Luchezarny
А Зенит надо переименовать в СПутник или Путник
12:26 7 июня
Митяй Антибомж
человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма ************* То-то я и смотрю - взрывать перестали )) Да что там, сам Ахмат, если бы жив был, подтвердил бы. Бгг ))
12:00 7 июня
King's Bounty IIII
Отличное название ! Есть еще проспект Путина.
11:38 7 июня
xSive
Пора дать героя России
11:21 7 июня
v.m.sem
понесло царька,а вроде еще молодой....
11:14 7 июня
suiss
Уточнение: "Спартак" тоже носит имя человека и тоже, кстати, погибшего за счастье народа и тоже боровшегося с международной террористической организацией (римский Сенат). Та что традиция это скорее мясная или мясо-молочная...
10:54 7 июня
kirsann
что то скромно ..почему не рамзан ?! фк рамзан!
10:50 7 июня
ЗЮК
На переделывание одних только надписей и переоформление документации уйдёт куча денег.Но какая разница,ведь это их дело,ведь они сами зарабатывают,а не на дотациях сидят.
10:40 7 июня
Коммунист
как теперь быть бедным комментаторам: Ахмат сохранил очко, Ахмат разгромлен армейцами, Ахмат потерял очки в Перми.
10:16 7 июня
Slim Taller
А шахматный клуб отныне называется "Шахмат".
10:09 7 июня
Басист
Вот так вот посмотрят на это руководители "Торпедо" Владимир... и логично переименуют свой клуб, отмазавшись, что это типа в честь города.
09:56 7 июня
Басист
Thomas_Boy === КБЖСФКАХ-Брат, настал великий день!
09:53 7 июня
alexvi
Говоря о футбольной команде как-то больше интересует спортивная составляющая, а не политическая. Мне интереснее какое место занимает команда, сколько пропускает, кто забивает, кто на воротах стоит, как стоит, сколько там местных доморощенных игроков играет. А как чеченская команда там называется - Терек, Ахмат, Сунжа, Рамзан, Сара или Махмуд - это дело чеченцев. Захотели, смогли - назвали. Почему визг? В чем криминал, не могу понять?
09:52 7 июня
горнолыжник из Горно-Алтайска
Мне вот интересно, а не русские ли солдаты очистили Чечню от боевиков? А финансировал и финансирует Чечню (причем как другим регионам и не снилось) не российский ли налогоплательщик? Назовитесь просто - Республика Кадыровых да и все, чтоб не заморачиваться и не объяснять все великие заслуги семьи
09:33 7 июня
$n10nep$
Наконец-то этот день настал!
09:16 7 июня
Sprutt
Страна идиотов!)) За переименование, как и положено, были 146% болельщиков, а против - только гейропейцы, агенты Госдепа и бандеровцы))
08:53 7 июня
wedes
Культ личности и опять отмазка про мифически миллионы обращений о переименовании.
08:49 7 июня
bep77
Ахмат - отстой!
08:47 7 июня
ОтшельНик
Во времена правления И.В. Сталина ни одна команда не носила имени человека. // Ой ли? А предтеча "Зенита" ленинградский "Сталинец" чьё имя носил? И, кстати, почему-то никого не волнует тот факт, что сильнейший хоккейный клуб Башкортостана ещё со времён СССР носит имя (и - о ужас! - фамилию!!!) реально жившего человека.
08:42 7 июня
alexvi
ALEXEY959595: ЭТО УЖЕ ПОХОЖЕ НА КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ, А НЕ НА ТРАДИЦИИ ФУТБОЛА........ПРЯМО КАК ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ И.В.СТАЛИНА_________________________________________________________________________________ Во времена правления И.В. Сталина ни одна команда не носила имени человека. Кстати, также во времена И.В. Сталина сразу после окончания тяжелейшей в мировой истории Отечественной войны, НАША футбольная команда "Динамо", усиленная несколькими игроками других клубов, поехала в зажравшуюся Англию, домой к родоначальникам футбола и выиграла там, если брать общий суммарный результат всех игр. Поэтому прежде, чем что-то написать, почитайте историю родной страны:))) Ну так, на всякий случай, чтобы не казаться смешным:))))
08:31 7 июня
ALEXEY959595
ЭТО УЖЕ ПОХОЖЕ НА КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ, А НЕ НА ТРАДИЦИИ ФУТБОЛА........ПРЯМО КАК ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ И.В.СТАЛИНА
08:14 7 июня