РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Рамирес получил памятную футболку в честь 100 матчей за «Краснодар»

10 декабря 2019, 16:48
Теги:

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил памятную футболку в честь 100 проведенных матчей за клуб, сообщает Twitter команды.

Встреча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) стал сотым для 25-летнего эквадорца.

В текущем сезоне на его счету 16 матчей в РПЛ и одна результативная передача.

Опрос

проголосовало: 7674
Все опросы
Как вы оцените судейство в этом сезоне РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир