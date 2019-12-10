Рамирес получил памятную футболку в честь 100 матчей за «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил памятную футболку в честь 100 проведенных матчей за клуб, сообщает Twitter команды.

Встреча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) стал сотым для 25-летнего эквадорца.

В текущем сезоне на его счету 16 матчей в РПЛ и одна результативная передача.