Рамирес получил памятную футболку в честь 100 матчей за «Краснодар»
10 декабря 2019, 16:48
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил памятную футболку в честь 100 проведенных матчей за клуб, сообщает Twitter команды.
Встреча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) стал сотым для 25-летнего эквадорца.
В текущем сезоне на его счету 16 матчей в РПЛ и одна результативная передача.
? ? #100Матчей #ФККраснодар #Рамирес pic.twitter.com/ExhDOKgnoq— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 10, 2019
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