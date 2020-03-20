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Рами посмеялся над скупкой туалетной бумаги в России

05:09

Защитник «Сочи» Адиль Рами опубликовал в Instagram юмористический коллаж. На картинке француз в паре с капитаном Джеком Воробьем из фильма «Пираты Карибского моря» убегает от преследователей с пачками туалетной бумаги в руках.

«Прямой эфир из России. Отношусь к этому с небольшим юмором, но это не мешает мне понимать серьезность проблемы. Желаю всего наилучшего вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если вы не поняли. Оставайтесь дома специально ради нее», — написал Рами.

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