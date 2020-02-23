Рами передал болельщикам «Сочи»

Новичок «Сочи» защитник Адиль Рами передал привет болельщикам команды, сообщает Instagram клуба.

— Адиль Рами передает всем привет, — говорится в сообщении. — Добро пожаловать в Россию, чемпион.

34-летний Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».