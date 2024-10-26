Рахманович прилетит в Самару 2 ноября и сможет сыграть до зимней паузы

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович вернется в расположение самарской команды 2 ноября.

По данным «РБ Спорт», 30-летний хавбек сможет принять участие в последних турах перед зимним перерывом.

Футболист уже начал индивидуальные тренировки, вскоре после возвращения он сможет присоединиться к общей группе, однако прежде чем выйти на поле в официальных матчах, ему нужно будет набрать кондиции.

В текущем сезоне Амар Рахманович не выходил на поле в официальных играх.