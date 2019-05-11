Рахимов считает, что "Ахмату" нужно охранять концентрацию и доигрывать все эпизоды

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что его команда создавала сама себе нервные ситуации. Он добавил, что его игроки играли фазами.

– Замена в перерыве, и, насколько я понимаю, у Силвы есть какое-то повреждение?

– Да, у него проблемы с задней поверхностью бедра, мы не стали рисковать, пришлось менять, – сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". – В этой позиции мы потеряли еще креатив, отсюда многие моменты, которые происходили во втором тайме. Но если говорить в целом о матче, то мы играли фазами. Игра не дала такой целостности, потому то не было одного уровня.

Где-то мы сами себе выдумывали, хотя по игре можно было вести и 2:0, и 3:0. Нужно было просто сохранять концентрацию и доигрывать все эпизоды, а так мы сами себе создаем такие нервные ситуации.

– Насколько довольны тем, что сегодня показал Шимански? Потому что он повыше, такой опорный вариант.

– У него тоже достаточно много брака было, но он старался очень, выполнял очень большой объем работы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр