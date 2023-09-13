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Рахимов поддержал совет Карпина российским футболистам уезжать в Европу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поддержал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать в европейские чемпионаты.

Во вторник, 12 сентября после ничей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

«Если появляется интерес к игрокам из английских клубов, к бельгийским игрокам, нидерландским игрокам, все уезжают, все пробуют, все выбирают команды, где может быть и класс выше, и уровень, где он может расти. Это не минус, это плюс и для клубов. Я считаю, за такие фразы не нужно цепляться и нужно глубже анализировать. Для футболиста постоянный прогресс и рост — это хорошо.
И мы сейчас лишены еврокубков, у нас нет конкуренции с командами, которые на самом высоком уровне. А ведь только такие матчи заставляют играть на своем пределе и этот предел развивать», — приводит РИА Новости слова Рахимова.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей — полузащитник Александр Головин («Монако»).

Источник: РИА Новости
Валерий Карпин
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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