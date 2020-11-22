Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал «СЭ» итоги первого круга Тинькофф РПЛ.

Красно-сине с 32 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России после 15 туров. «Зенит» — 31 балл и вторая строчка.

— Рад видеть ЦСКА на первом месте по окончании первого круга, — сказал «СЭ» Рахимич. — Хочется верить, что они останутся там до конца сезона, но впереди еще очень много игр, а очки теряют все. На мой взгляд, ЦСКА и «Зенит» — основные претенденты на золото. Но есть еще «Спартак» и «Динамо», которые неплохо показывают себя. Есть ли преимущество у тех, кто не выступает в еврокубках? С одной стороны, у них больше времени подготовку. Но многие любят чаще играть и меньше тренироваться. Так что является ли это преимуществом, мы поймем только в конце сезона. (Севастиан Терлецкий)