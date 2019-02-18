Рафаэль Бенитес: "У ЦСКА хорошая команда"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал итоги ничейного контрольного матча с ЦСКА (1:1) в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт армейцев.

– У вас хорошая команда. Перед игрой я говорил с вашим главным тренером, это умный специалист. ЦСКА хорошо играл в пас, так что нам пришлось быстро подстраивать под это защиту и вносить коррективы по ходу матча. Вы могли видеть, что во втором тайме у соперника прошло несколько пасов за спину наших защитников. Это было достаточно опасно. Хорошая команда и хороший тренер! – приводит слова Бенитеса пресс-служба красно-синих.

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