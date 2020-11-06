«Рады, что Лещук, Нжи и Моро вернулись к тренировкам. Но пока не знаю, смогут ли выйти с первых минут». Шварц — о возвращении трех футболистов
13:11
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии вратаря Игоря Лещука, полузащитника Николы Моро и нападающего Клинтона Нжи.
— Вчера впервые после паузы в общей группе тренировались Лещук, Нжи и Моро. Смогут ли они сыграть с первых минут? — вопрос Шварцу.
— Рад, что три важных игрока снова в строю, — ответил Шварц. — Вчера в тактическом занятии они произвели хорошее впечатление, но пока не могу сказать, готовы ли они выйти с первых минут или останутся в запасе. (Константин Алексеев)
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