Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии вратаря Игоря Лещука, полузащитника Николы Моро и нападающего Клинтона Нжи.

— Вчера впервые после паузы в общей группе тренировались Лещук, Нжи и Моро. Смогут ли они сыграть с первых минут? — вопрос Шварцу.

— Рад, что три важных игрока снова в строю, — ответил Шварц. — Вчера в тактическом занятии они произвели хорошее впечатление, но пока не могу сказать, готовы ли они выйти с первых минут или останутся в запасе. (Константин Алексеев)