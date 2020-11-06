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«Рады, что Лещук, Нжи и Моро вернулись к тренировкам. Но пока не знаю, смогут ли выйти с первых минут». Шварц — о возвращении трех футболистов

13:11
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии вратаря Игоря Лещука, полузащитника Николы Моро и нападающего Клинтона Нжи.

— Вчера впервые после паузы в общей группе тренировались Лещук, Нжи и Моро. Смогут ли они сыграть с первых минут? — вопрос Шварцу.

— Рад, что три важных игрока снова в строю, — ответил Шварц. — Вчера в тактическом занятии они произвели хорошее впечатление, но пока не могу сказать, готовы ли они выйти с первых минут или останутся в запасе. (Константин Алексеев)

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