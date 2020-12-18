Радимов заявил, что Максименко не готов играть за сборную России
Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» и вратаре Александре Максименко. Красно-белые уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 1:3 в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.
— У «Спартака» по матчу с «Зенитом» хоть кого-то можно отметить? — вопрос Радимову.
— Единственное светлое пятно — Зобнин, — сказал Радимов. — Очень старался, носился туда-сюда, сражался за каждый мяч. А вот Крал и другие проиграли почти все единоборства. Странно, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который за последние месяцы и наигрался, и налетался. Но главное даже не это.
— А что?
— В жизни не видел футболистов «Спартака» настолько испуганными и потерянными! Так решающие матчи не играют. Эта команда напрочь лишена спартаковского духа.
— К Максименко есть вопросы?
— Конечно. И первый гол его, и второй.
— Ракицкий-то хитро пробил, внешней стороной стопы.
— И что? Мяч по центру летел! На днях Максименко сообщил в интервью: «Я расстроился, что не получил вызов в национальную сборную». Да какая сборная с такой игрой?! Тебе бы в основе «Спартака» место сохранить...
— Мозес разочаровывает?
— В каких-то эпизодах хорош. Но в каких-то явно недорабатывает. Вспомните гол Ракицкого — он именно от Мозеса отскочил и с линии штрафной спокойно пробил по воротам. Плюс в оборону нигериец возвращается без особого рвения. То ли для него это в порядке вещей, а тренерский штаб не обращает внимания, то ли физически плохо готов. Сравните с Дугласом Сантосом и Суторминым — они-то всегда бегут назад на максимальной скорости.
— Эксперимент с Кутеповым в роли форварда провалился?
— Со стороны это выглядит так же нелепо и комично, как гол Ловрена в свои ворота.
(Александр Кружков)
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