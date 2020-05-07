Радимов сравнил Соболева с Моськой и предсказал ему место на скамейке

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в резкой форме высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве. Ранее форвард критически отозвался об Андрее Тихонове, под руководством которого выступал в «Крыльях Советов».

«Ну что, красно-белые. Завидую,что у вас такой игрок! Как в басне про слона и Моську. Тихонов у него не тот, сам он — первый после Дзюбы и Кокорина. Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ, — место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» — написал Радимов в Twitter.