Радимов считает, что игре московского «Динамо» не хватает уверенности

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов оценил победу московского «Динамо» над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ (1:0).

«У «Динамо» пока все же нет запаса прочности, который, допустим, в последних играх есть у «Спартака», у «Зенита», который есть у «Локомотива» в каких-то матчах. А у «Динамо» все на тоненького. Конечно же, им надо добавлять в плане уверенности и спокойнее дожимать команды ниже классом, если они хотят бороться за чемпионство. Пока я этого у «Динамо» не вижу», — отметил Радимов.

После 5 туров «Динамо» с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Краснодаром» (5-е место, 9 очков) в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет 25 августа, начало — в 17.30 по московскому времени.