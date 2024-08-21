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Радимов считает, что игре московского «Динамо» не хватает уверенности

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Экс-футболист сборной России Владислав Радимов оценил победу московского «Динамо» над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ (1:0).

«У «Динамо» пока все же нет запаса прочности, который, допустим, в последних играх есть у «Спартака», у «Зенита», который есть у «Локомотива» в каких-то матчах. А у «Динамо» все на тоненького. Конечно же, им надо добавлять в плане уверенности и спокойнее дожимать команды ниже классом, если они хотят бороться за чемпионство. Пока я этого у «Динамо» не вижу», — отметил Радимов.

После 5 туров «Динамо» с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Краснодаром» (5-е место, 9 очков) в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет 25 августа, начало — в 17.30 по московскому времени.

Владислав Радимов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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ЦСКА – Акрон
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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