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Радимов: «Гол Кордобы — как в финале Кубка кубков от «Сарагосы»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Для тех, кто молодой, напомню — в 1995-м году «Сарагоса», за которую я выступал, сыграла финал Кубка кубков с лондонским арсеналом на «Парк де Пренс», там, где «ПСЖ» сейчас играет. Шла 120-я минута, счет был 1:1. Так вот футболист «Сарагосы» Найим небезызвестному вратарю Дэвиду Симану забил примерно с этой же точки, точно таким же ударом.
Элемент случайности тоже присутствует, но в плане тренируется — точно нет. Просто это сам кругозор игрока, сам уровень его — это раз. И второе — мастерство. Одно дело — увидеть, не все смогут, а второе — надо еще исполнить. Можно ли винить вратаря «Крыльев» Ломаева? Ну, я думаю, что об этом говорится на каждой установке каждой команды, что Ломаеву можно забить. Но уж больно хороший был удар. У Ломаева действительно такие моменты часто происходят. То есть здесь все совпало, наверняка Кордоба об этом знал, смотрел, как играет Ломаев, и, долго не думая, сразу пробил. Повторюсь, здесь еще надо исполнить», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 33 очками после 13 туров. Джон Кордоба в нынешнем сезоне забил 7 голов в 9 матчах РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Маркус Вендел

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Зенит

 6
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 6
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Муталип Алибеков

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 5 1 0
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