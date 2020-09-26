Капитан «Зенита» Артем Дзюба рассказал о настрое на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 20 очков. Игра пройдет в Москве в следующую субботу, 3 октября.

— Это самый большой матч, самый важный, — цитирует сайт «Зенита» ответ Дзюбы на вопрос о выезде в Москву после домашнего матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (6:0), в котором форвард оформил хет-трик. — Ждем с нетерпением. Самое главное, чтобы все ребята наши, у которых ушибы, подлечились, и все были готовы — и «Спартак», и мы чтобы были в оптимальном составе. Чтобы была потрясающая игра, битва. Ради таких матчей мы и играем, живем этим. У нас равное количество очков, тем более интересен будет этот матч. Кто бы что ни говорил, это самый большой матч и самое большое противостояние в России. Интересно будет посмотреть.

— Вы уже треть чемпионата носите капитанскую повязку. Что-то поменялось для вас?

— Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык — для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня — носить повязку в таком большом клубе. Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть еще более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами, и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную.