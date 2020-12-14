Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Были спорные моменты в решениях судьи, это было видно. Понятно, что болельщики «Спартака» будут недовольны. Сейчас вообще к арбитрам очень много претензий, наверное, больше со стороны болельщиков, потому что ввели систему ВАР, и она, конечно, неоднозначна. С этим все связано. Если посмотреть статистику, у нас в каждом туре есть сомнительные решения арбитров.

После 18-и туров «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице (35 очков), «Сочи» — на шестом (30 баллов).

(Екатерина Звенигородская)