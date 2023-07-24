Пять футболистов ЮФЛ дебютировали в РПЛ

Пять футболистов юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) сыграли свои первые матчи в сезоне-2023/24 РПЛ.

18-летний защитник «Рубина» Илья Рожков отметился голом и результативной передачей в матче с «Локомотивом» (2:2) в 1-м туре чемпионата России.

Также дебютами отметились полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев — против ЦСКА (2:1). Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев — против «Зенита» (0:2). Хавбек ЦСКА Ярослав Арбузов и защитник армейцев Михаил Рядно — в игре с «Уралом» (1:2).