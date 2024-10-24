Пьянич заявил, что отказался от более выгодных предложений ради ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о предложениях до переезда в Россию.

— Ты подчеркнул, что при переходе в ЦСКА деньги не играли решающую роль. Хочешь сказать, были более выгодные предложения?

— Конечно. Недавно мы разговаривали с моим агентом, и он сказал: «Миралем, послушай, у тебя великолепная карьера, все есть — зачем продолжать?» Я ответил, что деньги уже не имеют значения. Я играю лишь потому, что обожаю футбол. Но в тот момент мне действительно не хватало практики — впервые оказался в такой ситуации! Был очень голоден до игр.

Во время этих, так скажем, «каникул» я тренировался каждый день. Приходилось вставать в шесть утра, потому что днем в ОАЭ было очень жарко. Поддерживал физическую форму, надеясь, что мне поступит хорошее предложение. Конечно, я мог просто ждать и ничего не делать. Но это не мой стиль. Я хотел быть максимально готовым в тот момент, когда возникнет оффер.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».