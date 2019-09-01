«Пусть все будет кучеряво!» Назаров и Карякин оригинально анонсировали переход Крала
13:30
«Спартак» опубликовал видео в Twitter с известными болельщиков команды. Как выяснилось, так они анонсировали переход полузащитника Алекса Крала, который известен своей пышной шевелюрой.
Азамат Мусагалиев, актер юморист и телеведущий: «То, что нужно для закрученного сюжета (держит в руках лист с напдписью «сценарий» — прим. «СЭ»).
September 1, 2019
Сергей Карякин, шахматист: «Министр обороны» (прозвище Карякина — прим. «СЭ») — за вихрь атак".
September 1, 2019
Дмитрий Назаров, актер, народный артист России: «Пусть все будет кучеряво!»
#ВсеБудетКучеряво pic.twitter.com/iFAldwB785— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 7535Все опросы
Как закончится матч 8-го тура премьер-лиги «Спартак» - «Зенит»?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...