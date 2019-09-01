«Пусть все будет кучеряво!» Назаров и Карякин оригинально анонсировали переход Крала

«Спартак» опубликовал видео в Twitter с известными болельщиков команды. Как выяснилось, так они анонсировали переход полузащитника Алекса Крала, который известен своей пышной шевелюрой.

Азамат Мусагалиев, актер юморист и телеведущий: «То, что нужно для закрученного сюжета (держит в руках лист с напдписью «сценарий» — прим. «СЭ»).

Сергей Карякин, шахматист: «Министр обороны» (прозвище Карякина — прим. «СЭ») — за вихрь атак".

Дмитрий Назаров, актер, народный артист России: «Пусть все будет кучеряво!»

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