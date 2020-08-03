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Прядкин рассказал, почему «Сочи» отказался перенести матч с «Ростовом»

16:25
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг матча чемпионата между «Сочи» и «Ростовом» (10:1) и рассказал о беседе с президентом сочинского клуба.

— Вы пытались переубедить Бориса Ротенберга перед матчем с «Ростовом», чтобы он согласился на перенос?

— Я разговаривал с Борисом Романовичем и задавал ему этот вопрос. Он четко все разъяснил: «У нас свои планы. Мы готовились, оберегались, четко действовали в соответствии со всеми нормами регламента. У каждого клуба — свои цели и задачи». В итоге, когда «Сочи» отказался от переноса, ростовчане решили ехать 17- и 16-летними, и этот вариант точно был неправильным. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-rossiyskoy-premer-ligi-sergey-pryadkina-obozrevatelyu-se-igoryu-rabineru-1697546/

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