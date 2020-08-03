Прядкин рассказал, почему клубы отказались изолироваться на базах

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не удалось ограничить общение футболистов и закрыть их на тренировочных базах.

— Правда ли, что на общем собрании вы ставили вопрос о том, чтобы все клубы РПЛ сели на жесткий карантин с 1 июня — но большинство сказало «нет», потому что у многих клубов попросту нет своих баз, и изолироваться им было негде?

— Это была очень хорошая идея, но присваивать себе ее не буду. Она принадлежит Дюкову, — рассказал Прядкин. — Более того, он лично разговаривал со многими руководителями клубов. И на начальном этапе это было правильное решение, мы его поддерживали, — чтобы оградить клубы и игроков от того, что в некоторых командах в итоге произошло, жестче их контролировать.

Несколько ведущих клубов сели на свои базы сразу — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак»... У нас даже было голосование, у вас правильная информация. Но клубы были к этому готовы только в том случае, если бы все находились в равных условиях. И учитывая, что у семи, по-моему, клубов нет своих баз, ограничить круг их контактов было бы очень непросто. Названные команды плюс «Краснодар», «Зенит», «Динамо» могли обеспечить самоизоляцию. А многие из тех, кто послабее — нет. Сейчас говорят про 18, 20 клубов — да я хоть за 25! В кавычках, естественно. Но они должны соответствовать уровню премьер-лиги и критериям, которые заданы для ее участников. А это есть далеко не всегда.

Кроме того, клубам надо требовательнее относиться к себе. Понятно, что это сложно. У всех есть семьи, жены, девушки, родители. Кто-то куда-то к ним едет. У Александра Валерьевича была идея не до конца сезона посадить игроков на базы, а хотя бы на месяц. Но и это оказалось неосуществимым. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.