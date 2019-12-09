Прядкин рассказал о числе подписчиков платного ТВ

Генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC назвал число подписчиков платного сервиса «Наш футбол». По его словам, это количество сейчас составляет 14 миллионов.

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