Прядкин: "Клубы РПЛ с 50-процентной заполняемости стадиона получат 8 процентов от доходов РПЛ"

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что ряд клубов лиги, работавшие над повышением посещаемости, получат 8 процентов от доходов лиги.

– Впервые в этом сезоне около 8 процентов денег будет распределено среди клубов, которые занимались посещаемостью и проводили работу с болельщиками. Будут своего рода определенные финансовые вознаграждения для тех, у кого заполняемость стадиона на домашних матчах как минимум 50 процентов. Те условия, которые мы поставили, нашли поддержку среди клубов. Задачу надо ставить, смотря на перспективу. (Александр Рогулев)