Пруцев в ближайшее время должен присоединиться к «Спартаку»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев в ближайшее время должен присоединиться к «Спартаку» на сборе в Дубае.

Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» за 900 тысяч евро. В составе южан он провел 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу, после чего самарцы выкупили игрока обратно.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей, но не отметился результативными действиями.