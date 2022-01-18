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Сегодня, 16:14

Пруцев в ближайшее время должен присоединиться к «Спартаку»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Данил Пруцев.
Фото ФК «Крылья Советов».

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев в ближайшее время должен присоединиться к «Спартаку» на сборе в Дубае.

Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» за 900 тысяч евро. В составе южан он провел 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу, после чего самарцы выкупили игрока обратно.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 19 матчей, но не отметился результативными действиями.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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