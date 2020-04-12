РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Просыпаюсь часов в 12, к четырем уже совсем проснулся». Как проходит день Чалова на карантине

21:37
Федор Чалов. Фото YouTube-канал ЦСКА
Федор Чалов. Фото YouTube-канал ЦСКА
Теги:

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как проходит его день в режиме самоизоляции. Лидер атак армейцев рад, что ему удается выспаться.

— День начинается с того, что я просыпаюсь часов в 12. Наконец-то можно выспаться, — рассказал Чалов в интервью клубному телевидению. — Потом завтракаю, к четырем, наверное, уже совсем проснулся, и можно начинать тренироваться. Каждый день присылают программу, нужно записывать (свою тренировку) на видео и отправлять.

— С мячом работаете?

— Привез из дома маленький мячик, стараюсь им жонглировать, пока не разобью что-нибудь. Мне разрешают.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 831 086 человек. Зафиксировано 113 008 летальных исходов от инфекции, вылечились 416 949 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир