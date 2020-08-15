Помощник главного тренера «Рубина» Олег Веретенников после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1) высказал мнение, что казанцы были ближе к победе.

Веретенников руководил командой из-за дисквалификации Леонида Слуцкого.

— Почему тренерский штаб «Рубина» не сделал изменений в основном составе по сравнению с матчем с «Локомотивом»? Означает ли это, что вы остались довольны игрой команды в том матче?

— Не совсем довольны мы остались игрой в прошлом матче, потому что там было допущено две ошибки при пропущенных мячах. Не считая этого, особых претензий в общем-то к команде не было. Поэтому и решили не менять состав. Плюс у нас есть дисквалифицированные и травмированные игроки.

— Вы, лучший бомбардир в истории чемпионатов России, сегодня дебютировали в премьер-лиге в качестве главного тренера, пусть и исполняющего обязанности. Были какие-то особенные эмоции перед матчем?

— Вы знаете, каких-то особых эмоций не было, потому что все было подчинено игре и подготовке к игре, и в раздевалке. Как-то даже не задумывался над этим. И.о. главного тренера — действительно просто формальность, просто нужно прийти на пресс-конференцию, ответить на вопросы на флэш-интервью. В остальном была такая же работа, как и до этого матча.

— Оцените старт «Рубина»: одно очко в двух матчах.

— Конечно, мы рассчитывали на большее, хотелось бы и сегодня взять три очка. Нам кажется, мне кажется, что мы были ближе к победе по сумме созданных моментов у чужих ворота. Поэтому обидно, что в двух домашних матчах мы набрали всего одно очко. (Официальный сайт «Рубина»)