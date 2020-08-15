«Просто формальность». Веретенников — о дебюте в качестве и.о. главного тренера
Помощник главного тренера «Рубина» Олег Веретенников после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1) высказал мнение, что казанцы были ближе к победе.
Веретенников руководил командой из-за дисквалификации Леонида Слуцкого.
— Почему тренерский штаб «Рубина» не сделал изменений в основном составе по сравнению с матчем с «Локомотивом»? Означает ли это, что вы остались довольны игрой команды в том матче?
— Не совсем довольны мы остались игрой в прошлом матче, потому что там было допущено две ошибки при пропущенных мячах. Не считая этого, особых претензий в общем-то к команде не было. Поэтому и решили не менять состав. Плюс у нас есть дисквалифицированные и травмированные игроки.
— Вы, лучший бомбардир в истории чемпионатов России, сегодня дебютировали в премьер-лиге в качестве главного тренера, пусть и исполняющего обязанности. Были какие-то особенные эмоции перед матчем?
— Вы знаете, каких-то особых эмоций не было, потому что все было подчинено игре и подготовке к игре, и в раздевалке. Как-то даже не задумывался над этим. И.о. главного тренера — действительно просто формальность, просто нужно прийти на пресс-конференцию, ответить на вопросы на флэш-интервью. В остальном была такая же работа, как и до этого матча.
— Оцените старт «Рубина»: одно очко в двух матчах.
— Конечно, мы рассчитывали на большее, хотелось бы и сегодня взять три очка. Нам кажется, мне кажется, что мы были ближе к победе по сумме созданных моментов у чужих ворота. Поэтому обидно, что в двух домашних матчах мы набрали всего одно очко. (Официальный сайт «Рубина»)
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/oleg-veretennikov-my-byli-blizhe-k-pobede