Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ подвел итоги игры. Встреча прошла в Туле.

— Игра была на результат. Просили ребят сыграть дисциплинированно, в первую очередь — в обороне. После пропущенных четырех мячей в прошлой игре. Надо было сыграть аккуратно. Были ошибки в прошлом матче, разобрали их. Я думаю, что все удачно получилось. Разобрали по горячим следам их. В выходной день уделили этому внимание. Считаю, что, учитывая погодные условия, игра была хорошая и интересная, обоюдоострая. Может, в первом тайме не все получилось в плане атаки. Что касается второго тайма, то были хорошие моменты, но и у наших ворот тоже. Штанга была. Хорошо, что все так закончилось, — сказал Луценко на видео, которое опубликовано в Youtube-канале «Арсенала».

«Арсенал» с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 14-я строчка и 28 баллов.