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«Просили ребят сыграть дисциплинированно». Тренер «Арсенала» — о победе над «Тамбовом»

11 июля 2020, 21:04
Сергей Подпалый. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Подпалый. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ подвел итоги игры. Встреча прошла в Туле.

— Игра была на результат. Просили ребят сыграть дисциплинированно, в первую очередь — в обороне. После пропущенных четырех мячей в прошлой игре. Надо было сыграть аккуратно. Были ошибки в прошлом матче, разобрали их. Я думаю, что все удачно получилось. Разобрали по горячим следам их. В выходной день уделили этому внимание. Считаю, что, учитывая погодные условия, игра была хорошая и интересная, обоюдоострая. Может, в первом тайме не все получилось в плане атаки. Что касается второго тайма, то были хорошие моменты, но и у наших ворот тоже. Штанга была. Хорошо, что все так закончилось, — сказал Луценко на видео, которое опубликовано в Youtube-канале «Арсенала».

«Арсенал» с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 14-я строчка и 28 баллов.

Арсенал Т — Тамбов

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=_GkbKFUDHsc&feature=emb_logo

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