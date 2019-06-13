Прокурор потребовала оставить приговор Кокорину и Мамаеву без изменений

Прокурор Анастасия Зверева в ходе апелляции по делу о двух драках в центре столицы осенью 2018-го с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита"Александра Кокорина потребовала оставить приговор без изменений.

Напомним, что Мамаев и Кокорин взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!