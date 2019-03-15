Прокопец: "Палата по разрешению споров сейчас не является независимым органом"

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью "СЭ" подверг критике работу палаты по разрешению споров РФС. По его мнению, этот юрисдицкионный орган российского футбола потерял независимость.



– Что не так в работе палаты по разрешению споров РФС?

– Вопрос комплексный. Не могу сказать, что не так то-то и то-то.

– А если обозначить какие-то области.

– Наша компания довольно часто представляет интересы и клубов, и игроков в палате по разрешению споров. У нас есть несколько проблем. Основная, на мой взгляд, в том, что вопреки требованиям регламентов Палата не является независимым органом.

Я не готов говорить об этом глубоко и развернуто, но все, кто ходят в палату и хоть чуть-чуть находятся в индустрии, понимают, что сейчас это, к сожалению, не независимый орган. Хотя он должен быть таковым.

На мой взгляд, это вызов для нового главы РФС. Возможно, проблемы связаны с тем, что долго был период безвластия. Мутко, Алаев… Кто придет? Кто уйдет? Когда складывается такая ситуация, происходят нехорошие вещи. К сожалению, это так. Если вы спросите любого спортивного юриста, является ли палата независимой, мало кто скажет "да".

К сожалению, это большая проблема с точки зрения доверия. Тезис, который я долгие годы пытаюсь донести – РФС должен иметь авторитет в этой сфере. Футболистам запрещено ходить в суды, эти споры переданы в РФС. От того, как Cоюз будет их разрешать, зависит очень многое.

Споры – как вода. Если у вас дырявое решето, вы не можете их удержать, они будут все время просачиваться. Если эти споры не будут эффективно разрешаться в РФС, если вы не будете давать людям то, что им нужно – справедливые и правильные решения, то они будут разрешать их в других местах. В подворотнях, в лесу, на "стрелках".

У вас есть уникальный шанс в футболе! Если к тебе приходят разрешать спор, ты контролируешь ситуацию – ты можешь понимать, что происходит в твоем виде спорта. А сейчас очень многие потеряли доверие к РФС, потому что люди видят, что происходит. От них нельзя это утаить. Если кому-то это будет нужно, если РФС в лице нового президента решит все это реформировать, мы с удовольствием поможем. Потому что, мягко говоря, есть куда стремиться.

Например, можно публиковать решения, чтобы результат последующих споров можно было предсказать – как это сейчас делается в судах общей юрисдикции. Сейчас же решения РФС не публикуются. Поэтому сегодня может быть вынесено одно решение, а завтра – абсолютно другое, и никто не знает, соответствует такое решение десяти предыдущим аналогичным делам или нет.

Отменили вторую инстанцию. Раньше у нас был комитет по статусу игроков, в который можно было подать апелляцию на решение палаты. Сейчас же решения палаты по многим делам можно обжаловать только в CAS. Я неоднократно наблюдал, как выходит с заседания какой-нибудь тренер или футболист и говорит: "Блин, у меня зарплата 30 тысяч рублей, а решение вынесено неправильно". Еще был такой случай – палата ошиблась в расчетах, написала "дважды два равно пять". Когда пришел футболист, ему сказали: "Иди, обжалуй в CAS". Всего лишь 20 тысяч евро стоит взнос.

– Эта ошибка была исправлена?

– Нет. При расчете отпускных есть определенная, не самая простая, схема расчета. Клуб дал свой расчет, а футболист свой. И палата, не обратив внимания, приняла сторону клуба. А потом оказалось, что клуб допустил ошибку. Если бы в России была вторая инстанция, этот футболист совершенно спокойно пошел бы туда, и там бы ошибку исправили. А сейчас он не может этого сделать – он должен идти в CAS, платить 20 тысяч евро. (Илья Андреев)

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