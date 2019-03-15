Прокопец: "Ахметов реально в отделе кадров "Рубина" не работал. Человек просто воспользовался ситуацией"

Ситуация, в которой оказался полузащитник Ильзат Ахметов в "Рубине" весной прошлого года, неверно интерпретируется в СМИ, заявил "СЭ" спортивный юрист Михаил Прокопец.

По его словам, казанский клуб не нарушал права футболиста, а стороне игрока было выгодно выставить "Рубин" в негативном свете.

В апреле 2018-го появилась информация, что Ахметова, который не стал подписывать новое соглашение с "Рубином" после смены клубом юридического статуса, обязали выйти на работу в отдел кадров. В мае футболист и "Рубин" достигли мирового соглашения. В июле полузащитник, которому на тот момент было 20 лет, стал игроком ЦСКА.



– В прошлом году "Рубин" отправил Ильзата Ахметова в отдел кадров. Как это воспринимать? – вопрос Прокопцу.

– Информация, которая проходила в прессе, абсолютно не соответствует действительности. Вернее, все очень поверхностно ее интерпретировали. Все ухватились за этот хайп: "Суперперспективный футболист в отделе кадров, они бы его еще охранником сделали!" Да, "Рубин", возможно, виноват в том, что не разъяснил ситуацию. Но очень многие увидели лишь то, что хотели, а не то, что произошло на самом деле. Подать ситуацию таким образом, что "Рубин" – идиоты, отправили футболиста в отдел кадров, было выгодно, прежде всего, стороне футболиста.

Если рассматривать ситуацию комплексно, то важно отметить, что в "Рубине" произошла смена юридических лиц. Из МАУ (муниципального автономного учреждения. – Прим. "СЭ") он превратился в частный клуб. Вектор развития нашего спорта – уход от бюджетных денег. Регионы прекращают финансирование трансферов, оставляя за собой поддержку детско-юношеского спорта, и просят клубы становиться на частные рельсы. Казань перешла из государственного клуба в частный первой в премьер-лиге.

Вместе с РФС и коллегами из УЕФА была разработана схема, при которой МАУ "Рубин" в премьер лиге заменили на ООО "Рубин". Это уникальная процедура, впервые о которой, если я не ошибаюсь, в казанском клубе заговорили лет пять назад – при Андрее Громове.

Но был один нюанс. Когда заменяешь юрлицо без юридического правопреемства, как это было в нашем случае, то права, обязанности, трудовые договоры от старого к новому автоматически не переходят. Футболистов нельзя заставить заключать новые контракты в обязательном порядке. И Ахметов воспользовался ситуацией – он подписывать соглашение отказался. Остальные же игроки перешли из МАУ в ООО. Понятно, что МАУ перестало быть участником соревнований. Какую работу в таком случае можно было дать Ахметову, если клуб перестал профессионально играть в футбол, а вся команда и тренерский штаб перешли в другое юридическое лицо, в которое футболист не захотел переходить? Хочешь, иди в отдел кадров. Хочешь – поваром. Не переходить в ООО было его решение , а не клуба.

Не имею права оценивать поступок Ахметова, это был его выбор. Как показала дальнейшая карьера игрока – возможно, выбор оправданный. В "Рубине", кстати, рады за него. Все-таки не чужой человек.

Почему клуб не судился с Ахметовым? "Рубин" отказался, чтобы не устраивать скандал, потому что и так было много проблем с переходом из одного юрлица в другое. При этом ООО взяло на себя все долги МАУ

У меня был вопрос: если все задолженности за клубом остаются, то почему он должен вот так отдавать футболистов? Считаю, что у "Рубина" были бы большие шансы выиграть данное дело в CAS. За Ахметова можно было просить компенсацию.

Хочется, чтобы все понимали: Ахметов в "Рубине" реально в отделе кадров не работал. Человек просто воспользовался ситуацией в определенный момент, но "Рубин" осознанно пошел на такой риск – преобразование клуба из муниципального в частный было проблемой выживания клуба и мы очень рады, что в итоге это удалось сделать.

– Если через год у клуба сменится руководство, оно сможет предъявить Ахметову эту претензию?

– В футболе другой срок давности, чем в гражданских судах. Он равен двум годам. Еще есть принцип: в своих действиях нужно быть последовательным. Если твои права нарушили, то ты должен сразу заявить об этом. Тут уместно сравнение со злоупотреблением правами в гражданском кодексе. Если тебе не отдали вовремя долг, но ты не стал его требовать сразу, а решил подождать – пока накапают проценты. Это проценты тебе не присудят, поскольку ты специально рассчитывал их заполучить. Так и здесь. Если тогда Ахметову ничего не сказали, а через два года он услышит "кстати, ты не прав", то шансов выиграть дело у "Рубина", на мой взгляд, не будет. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Прокопцом читайте здесь.