Прохин — об игроке «Ростова», приехавшем из отпуска с лишним весом: «Карпин ему нормально напихал за такое»

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, кто из игроков команды приехал на зимние сборы из отпуска с лишним весом.

«Кирилл Щетинин (смеется). Валерий Георгиевич [Карпин, главный тренер «Ростова»] ему нормально напихал за такое. Но Кирилл — профессионал, он быстро решает такие проблемы», — цитирует Прохина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Щетинин сыграл за «Ростов» 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.