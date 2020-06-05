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Проект стратегии развития спорта в России до 2030 года будет представлен до 30 июня

11:11
Олег Матыцин. Фото AFP
Олег Матыцин. Фото AFP
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Министерство спорта до 30 июня представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

— Мы сейчас финализируем нашу работу, к 30 июня проект будет представлен, — цитирует главу Минспорта Олега Матыцина ТАСС. — В этом сомнений быть не может. Учтем рекомендации по изучению и анализу опыта зарубежных коллег. Это важно в принципе для нашей совместной работы с регионами, следовать положительным примерам — приоритет.

Общественные обсуждения проекта «Стратегия-2030» проходили с 11 апреля по 15 мая 2020 года. В Минспорт поступило более 650 обращений с предложениями по включению в «Стратегию-2030» различных задач, мероприятий и показателей. По результатам общественного обсуждения до 15 июня будет составлен и опубликован перечень поступивших предложений с позицией Минспорта России по основным пунктам.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8655441

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