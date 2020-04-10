«Проект «Рубина» показался гораздо интереснее». Слуцкий рассказал, почему отказался возглавить АЕК

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подтвердил, что мог возглавить греческий АЕК после увольнения из «Витесса» в конце прошлого года. В итоге греческую команду принял экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера, а Слуцкий присоединился к казанцам.

— Я бы слукавил, если бы сказал, что у меня было куча вариантов европейских, а я вернулся в Россию, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Красава». — У меня был вариант только от АЕКа. Но я посчитал, что греческий чемпионат и все, что с ним связано — не очень мне этого хотелось.

Сегодня такая тенденция, что стали делать упор на местных тренеров. В Испании: один-два иностранца, аргентинцы, но испаноговорящие. В Голландии — один тренер иностранный остался, в Италии — один-два... Сегодня, если взять более-менее достойные лиги, я не говорю об АПЛ. Всего: 15-20 иностранных тренеров работает зарубежом. Сегодня футбольные тренер — это не только методик, это позиционирование, язык, разговор, пресса, поэтому важно правильно говорить на нужном языке, правильно понимать местные уклады и прочее.

История с иностранными тренерами потихоньку заканчивается, если только мы не говорим про овертопов, под которых я не попадаю. Проект «Рубина» мне показался гораздо более интересным во всех отношениях, чем условный АЕК.