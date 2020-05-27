Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что клуб не намерен расставаться с хавбеком Гусом Тилом, который был куплен у АЗ прошлым летом за 18 миллионов евро, но при Доменико Тедеско перестал проходить в стартовый состав.

— Тил, самое дорогое приобретение в истории «Спартака», при Тедеско стал футболистом ротации. Не рассматриваете ли варианты с арендой или продажей? — вопрос Цорну.

— На данном этапе — исключено. Что касается его игровых качеств, Гус начал неплохо. Ему потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям. Тил попал в новый мир — Москва, большой город... Он очень хорошо адаптировался, что видно и по матчам, и по тренировкам. Голландец очень хорошо проявляет себя в команде — отличный парень, открытый, веселый, с хорошими навыками. И мы знаем, что за ним следят европейские клубы. Уверен, что в будущем станем чаще видеть его на поле. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.