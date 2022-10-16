Президент «Оренбурга»: «У Сычевого есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает, что нападающий клуба Владимир Сычевой может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

«Я считаю, что у Володи есть все для того, чтобы стать лучшим бомбардиром, у него вчера были еще пара моментов, когда он мог повторить первый успех в чемпионате (в матче второго тура РПЛ с «Уралом» Сычевой оформил хет-трик — Прим. «СЭ»), — цитирует Еремякина ТАСС. — Когда мы принимали решение, чтобы взять его в команду, все было сомнительно, но в то же время что-то не отталкивало, потому что видели, что что-то в нем есть. Практически в каждом матче он забивает, у него есть шанс стать лучшим бомбардиром, мы со своей стороны будем работать с ним в этом направлении».

На счету Сычевого в этом сезоне РПЛ 9 голов в 11 играх. Он уступает только форварду «Спартака» Квинси Промесу, который забил 11 голов.