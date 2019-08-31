Придется ли работать психологически с Джордевичем после промаха? Отвечает Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в 8-м туре чемпионата России и дебют в команде португальца Жоау Мариу.

— Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком матче. Поэтому мы и проиграли. «Ростов» их реализовал и закономерно взял три очка, — сказал Семин.

— С Джордевичем придется работать психологически после этого промаха в концовке?

— Промах есть промах. Он должен работать. Такое случается.

— Какое впечатление оставил Жоау Мариу?

— Это игрок большой квалификации. Но ему на мой взгляд нужна адаптация. Второй тайм он неплохо отыграл, создал много хороших моментов. (Александр Рогулев)

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