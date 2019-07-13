Президент "Вииторула" – о "Спартаке" и Хаджи: "Для Яниса был важен спортивный аспект, а не финансовый"

Президент "Вииторула" Гика Попеску рассказал о трансфере полузащитника Яниса Хаджи в "Генк". Также игрока пытался приобрести "Спартак".

– На самом деле вели переговоры с "Барселоной" и "Манчестер Сити", – цитирует Digi Sport Попеску. – Предложение "Барселоны не было хорошим, "Манчестер Сити" тоже собирался отдать Яниса в аренду. Поэтому не удалось договориться.

Что касается "Спартака", то это было головокружительное предложение как для него, так и для нас. С финансовой точки зрения это был бы самый крупный трансфер в Румынии. Но для Яниса был важен спортивный аспект, а не финансовый. Он выбрал вариант, где сможет прогрессировать.

Янис Хаджи - сын главного тренера "Вииторула", бывшего капитана сборной Румынии Георге Хаджи. В сезоне-2018/19 Хаджи-младший в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.