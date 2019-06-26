Президент "Урала": "Сокращение числа легионеров в заявке заставит наши клубы покупать качественных иностранцев"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" изменение лимита на легионеров в чемпионате России. Сегодня, 26 июня, на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Решение ведь принималось с учетом мнения клубов премьер-лиги, большинство, в том числе и "Урал", поддержало вариант с лимитом "8+17", – сказал Иванов. – Это решение лиги, представителей клубов.

– Сейчас в "Урале" 10 легионеров. В конце сезона 2019/20 придется с кем-то расстаться.

– Что поделать, будем смотреть, подстраиваться под новые условия.

– То, что новый лимит не ограничивает количество легионеров на поле – плюс?

– Знаете, вряд ли так получится, что хотя бы одна команда сможет на постоянной основе выпускать восемь легионеров в стартовом составе. В любом случае, никто не застрахован от карточек или травм. К слову, сокращение количества легионеров в заявке заставит клубы приобретать только качественных иностранцев. А то сейчас некоторые клубы приглашают футболистов, которые приезжают и сидят на лавочке или играют за вторую команду. Зачем такие нужны? Теперь в клубы премьер-лиги будут приходить только те легионеры, которые гарантированно готовы проходить в стартовый состав. (Иван Торопцев)​

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.

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