Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство матча первого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Главным арбитром этой игры был Василий Казарцев.

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить — это безобразие! — цитирует Иванова «Комсомольская правда». — Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще наш товарищ Еськов смотрит ВАР?! И они не видят такие вопиющие моменты.

Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а еще мы приглашаем специалистов из Венгрии (Виктор Кашаи, глава департамента судейства РФС — Прим. «СЭ»), которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.