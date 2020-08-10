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Президент «Урала»: «С детства не люблю «Спартак», но так судить — это безобразие»

10 августа 2020, 15:51
Григорий Иванов. Фото ФК "Урал".
Григорий Иванов. Фото ФК "Урал".
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Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство матча первого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Главным арбитром этой игры был Василий Казарцев.

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить — это безобразие! — цитирует Иванова «Комсомольская правда». — Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще наш товарищ Еськов смотрит ВАР?! И они не видят такие вопиющие моменты.

Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а еще мы приглашаем специалистов из Венгрии (Виктор Кашаи, глава департамента судейства РФС — Прим. «СЭ»), которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

Дополнительная информация:

https://www.crimea.kp.ru/daily/217167/4267441/

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