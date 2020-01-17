Президент «Урала»: «Федун считает, что при 18 командах начнется «торговля» играми? У нас нет такого!»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу решения собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

Федун в разговоре с журналистом «РИА Новости», в частности, заявил следующее: «Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов, Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно"

— Это мнение Федуна. Но ведь большинство клубов проголосовало за расширение, так? — заметил Иванов. — Леонид Арнольдович, конечно, имеет право на свою точку зрения. Но считаю, что нужно уважать и решение остальных клубов.

— По мнению Федуна, дополнительные четыре матча при гладком чемпионате приведут к снижению доходов...

— Да не будет такого. Федун вообще предлагает плей-офф. Он хочет, чтобы каждый день «Спартак» играл с ЦСКА... Но это всем быстро надоест и никто не будет на них ходить! И какую экономическую выгоду он получит?

У нас большая страна. Да выиграем мы от этой реформы с экономической точки зрения! Федун сможет выставлять на эти четыре матча молодежь, чтобы она получала неоценимый опыт.

Конечно, мы очень благодарны Федуну за все, что он делает для российского футбола. Он — молодец! Но не надо убивать футбол на периферии. Не надо недооценивать регионы. Если вы посмотрите на то, кто тренируется в школах «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и так далее, то увидите, что там очень много приезжих мальчишек. Значит, их подготовили на периферии!

Футбольная Россия — это не столица.

— Еще один довод Федуна: «У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад».

— Это опять же его мнение... Я его не разделяю. Вот просто представить не могу, как могу зайти в раздевалку и сказать тренеру или игрокам: «Ребят, мы сегодня матч продаем». Как такое возможно?! Футболисты все выступают за премиальные, у них есть мотивация.

Если есть факты, давайте привлекать к уголовной ответственности, наказывать клубы. В Италии же «Ювентус» опустили в низшую лигу. Поймали.

— Только у нас в премьер-лиге никого еще не ловили...

— Значит, нет ничего такого. Давайте посмотрим и накажем тех, кто торговал 10-15 лет назад. Но нужны доказательства. (Виталий Айрапетов)