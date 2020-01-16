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Президент «Урала»: «Да мы хоть сейчас хотели бы увеличить число команд РПЛ!»

16 января 2020, 19:18
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что он думает о расширении российской премьер-лиги до 18 команд.

— С какого сезона клубы РПЛ хотят расширить лигу?

-Да мы хоть сейчас хотели бы увеличить число команд! Мы пока просто выступили за расширение. Дальше уже решит исполком РФС. Например, у «Ротора» есть классный стадион, у Нижнего Новгорода. У нас в стране имеются условия для расширения. А то получится, как в ЮАР, где стадионы после чемпионата мира простаивают. Вообще предстоит большая работа. Нужно и ФНЛ реформировать, получается. И ПФЛ. (Виталий Айрапетов)

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