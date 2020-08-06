Президент РПЛ Прядкин назвал продуктивной встречу клубов с представителем Роспотребнадзора

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о встрече клубов и представителя Роспотребнадзора, которая состоялась в формате видеоконференции.

— Клубы очень просили организовать встречу с Роспотребнадзором, чтобы напрямую пообщаться и задать интересующие вопросы по организации матчей, квотах болельщиков на стадионах, сокращении сроков карантина, въезде иностранцев, — приводит слова Прядкина официальный Telegram-канал лиги. — Мы рады, что удалось собраться в онлайн-режиме перед стартом чемпионата.

Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до 7, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется.

На встрече обсуждался вопрос увеличения квоты болельщиков на стадионах. Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что этот вопрос решают руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки в регионах.

На встрече еще раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц.

Встреча с представителем Роспотребнадзора получилась продуктивной, клубы поблагодарили ведомство за конструктивную беседу.