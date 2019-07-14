01:39 | Футбол — РПЛ

Президент "Ростова": "Руководству РПЛ нужно принять решение – нужны ли им вообще болельщики на стадионах"

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц остался недоволен поздним началом матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга"​ (2:1). Стартовый свисток прозвучал в 21.30 по московскому времени.

– До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение – на лигу, – цитирует пресс-служба клуба Арутюнянца. – В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение – нужны ли им вообще болельщики на стадионах.

Ростов – Оренбург

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