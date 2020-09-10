РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Президент российского фан-клуба «Спартака» попал в больницу

13:15
Владимир Гришин. Фото ФК «Спартак»
Владимир Гришин. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Президент российского фан-клуба «Спартака» Владимир «Майор» Гришин находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с двусторонней пневмонией, сообщает Twitter красно-белых.

«Майор, здоровья! Ждем на стадионе!», — пресс-служба москвичей пожелала Гришину скорейшего выздоровления.

«Спартак» следующий матч Тинькофф РПЛ проведет на выезде в воскресенье против ЦСКА?. Начало игры — в 19.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир