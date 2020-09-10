Президент российского фан-клуба «Спартака» попал в больницу

Президент российского фан-клуба «Спартака» Владимир «Майор» Гришин находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с двусторонней пневмонией, сообщает Twitter красно-белых.

«Майор, здоровья! Ждем на стадионе!», — пресс-служба москвичей пожелала Гришину скорейшего выздоровления.

«Спартак» следующий матч Тинькофф РПЛ проведет на выезде в воскресенье против ЦСКА?. Начало игры — в 19.00 (мск).