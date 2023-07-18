Президент РФС: «У нас есть задача — повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей»

Президент РФС Александр Алаев поделился мнением о необходимости клубам чемпионата России иметь вместимость домашнего стадиона не менее 10 тясяч.

«Определенные стандарты заданы. Мне кажется, 10 тысяч — оптимальная цифра на данный момент. Понятно, что сейчас еще есть последствия ковида, сложности с логистикой и другие причины, приведшие к снижению посещаемостью. Но у нас есть задача, прописанная в KPI — повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей. К ней мы стремимся при всех проблемах.

Поэтому нет смысла снижать минимальную планку вместимости. Тем более, есть пример «Оренбурга», который два года назад добился по спортивному принципу выхода в РПЛ, но не попал туда из-за малой вместимости стадиона. В итоге клуб нашел возможности увеличить ее, расширить раздевалки. Благодаря этому правилу там взяли и решили эти проблемы. Так что это правило эффективно. Оно действует», — приводит слова Алаева «Известия».